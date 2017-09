Secret Story 11 : Guerre des clans et premiers baisers… Le résumé de la journée du 13 septembre

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Les premières nominations garçons ont laissé des traces dans la Maison des Secrets. Des clans ont ainsi commencé à se dessiner et une partie des candidats se préparent déjà à la guerre. Pourtant, certains sont bien loin de ces considérations. Réalisant qu'ils seront un jour séparés, ils veulent au contraire profiter de chaque seconde qu'ils passent ensemble.



Vers une guerre des clans ?

Après deux semaines d'aventure, des clans commencent à se dessiner dans la Maison des Secrets. Charles et Alain ont d'ailleurs été les premiers à en faire les frais. S'ils se sont retrouvés nominés, c'est en effet parce que toutes les filles de la chambre du bas ont voté pour eux. Et justement, la chambre du bas a décidé de ne pas s'arrêter là. Kamila, Laura et Jordan ont commencé à établir une stratégie pour aller le plus loin possible dans l'aventure. Ils veulent que tous les Habitants de la chambre du bas se serrent les coudes et éliminent en premier les candidats dormant dans la chambre du haut. La hache de la guerre des clans risque d'être rapidement déterrée.



Julie, entre bonheur et déprime

La journée a été difficile pour Julie. La candidate a très mal vécu la nomination de Charles, son chouchou dans la Maison des Secrets. Les deux candidats sont très proches depuis le début de Secret Story 11 et la jeune femme se voit mal continuer l'aventure sans lui. Mais si elle n'a pu retenir ses larmes face à cette situation, elle s'est rapidement reprise. Julie et Charles ont décidé de profiter du temps qu'il leur reste ensemble et ont échangé leur premier baiser.



Charlène dit stop

Charlène en a soupé ! La jeune femme observe son petit ami Benoît se rapprocher chaque jour un peu plus de Barbara. Jusqu'ici, la candidate avait préféré ne rien dire pour préserver leur secret. Mais trop, c'est trop. Finalement, Charlène profite d'un moment en tête à tête avec Benoît pour lui demander d'arrêter d'être aussi proche de Barbara.