Secret Story 11 : La guerre des clans s'intensifie dans la Maison

Après seulement deux semaines d'aventure, un fossé semble déjà s'être creusé entre les Habitants. Et les premiers clans ont commencé à se former. Ainsi Julie reproche-t-elle désormais à Jordan, qu'elle considérait pourtant comme son allié, de l'avoir « trahie »...

Alors que les affinités se précisent de plus en plus dans la Maison des Secrets, les premières animosités entre les Habitants commencent elles aussi à se dessiner. Et s'il n'est pas rare de voir des clans s'affronter dans Secret Story, il est plutôt étonnant d'assister à de tels antagonismes à peine deux semaines après le lancement de cette 11e saison. Et pourtant…



Une guerre larvée met à mal l'ambiance de la Maison. Deux clans se dessinent désormais : celui de la chambre du bas contre celui de la chambre du haut. Mais Julie a visiblement du mal à se faire à cette idée de guerre des clans d'autant qu'elle considère que Jordan a tout simplement trahi sa confiance. Elle lui reproche de s'être allié avec les Habitants de la chambre du bas. En effet, au début de l'aventure, Julie, Charles et Jordan, unis par la mission des « Infiltrés », se sont promis de se protéger mutuellement et d'avancer ainsi main dans la main tout au long du jeu. « Tu as déjà trahi, tu m'as trahie. Tous les trois, (...) on s'est fait une promesse, on s'est dit qu'on se protègerait parce qu'on a eu une mission ensemble, parce qu'on s'est dit qu'on allait continuer ensemble, » lui a-t-elle ainsi déclaré.



Et alors que Julie et Charles reprochent à Jordan d'avoir scellé un pacte avec certains Habitants du bas, ce dernier réfute cette accusation. Il convient, cependant, avoir forgé de belles affinités à force de rigoler avec eux jusque tard le soir. Or Julie et Charles ont tendance à monter très tôt dans la chambre pour discuter entre eux au lieu de se mêler au reste du groupe… Mais il est également conscient que dans la Maison des Secrets, tout peut changer du jour au lendemain. Sur ce point, ils sont tous d'accord. D'ailleurs Charles et Julie ne donnent pas cher de cette nouvelle alliance : « Le pacte du bas c'est bien vous êtes mignons mais je ne vous donne même pas quatre jours ! »



