Secret Story 11 : les habitants découvrent que Bryan n’a pas quitté le jeu et se vengent !

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Bryan a été victime de la plus grande supercherie jamais organisée dans Secret Story. La Voix lui a fait croire qu’il était le candidat flou depuis le début du jeu et que les téléspectateurs n’avaient jamais vu son visage. Le jeune homme, qui rêve de gloire et de célébrité, avait donc décidé de quitter l’émission. Lors du prime jeudi dernier, il est arrivé sur un plateau absolument vide avant de comprendre qu’il avait été berné.

Mais le Californien n’était pas au bout de ses surprises puisqu’il a intégré la Tour de Contrôle afin de pouvoir observer les habitants. Il a également un nouveau rôle à jouer puisqu’il est l’opérateur du Téléphone Rouge. Et il en a bien profité pour s’amuser à torturer ses camarades !





C’est à présent au tour des habitants du Campus des Secrets de se venger. En effet, ils ont découvert que Bryan n’avait jamais quitté l’aventure. Ils ont donc pu se jouer de lui grâce à leurs talents d’acteurs. Si Jordan était ravi de savoir pour son ami, il n’a pas hésité à faire semblant de l’avoir complètement oublié. Depuis sa tour de Contrôle, le beau gosse de la saison 11 de Secret Story a eu bien du mal à cacher sa déception.

Mais l’Oscar de la meilleure actrice revient à Kamila ! La jeune femme a simulé une énorme dispute avec Noré, sous les yeux ébahis de Bryan. Laura a révélé que Noré l’avait embrassée il y a quelques jours, ce qui a fait bondir la Marseillaise ! La jolie brune est même allée jusqu’à gifler son mari. Évidemment, Bryan – qui ne se doute pas un seul instant que les étudiants du Campus sont au courant qu’il fait toujours partie du jeu – est tombé dans le panneau.