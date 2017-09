Secret Story 11 : Laura sur le point de faire tomber le secret des couples

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'aventure, Laura multiplie les bonnes intuitions concernant ses camarades et aucun Habitant ne semble résister à ses talents d'enquêtrice. Cette fois, elle semble tenir une piste de taille concernant le secret des couples, et a même réussi à voir clair là où tous les autres se trompent... En effet, les Etudiants du Campus sont tous persuadés, après la crise entre Kamila et Noré, que le Marseillais est en couple avec Charlène. Mais Laura n'est pas dupe. Elle sent que Noré est en couple mais pas avec Charlène, et compte bien découvrir qui est sa compagne...



Une stratégie payante ?

Pour arriver à ses fins, la candidate commence par avoir une conversation avec le principal interessé : " Pour moi c'est pas possible, lui dit-elle, j'ai vu plusieurs trucs par rapport à Charlène et je suis sûre qu'elle n'est pas en couple avec toi". Par stratégie, elle lui propose même une étrange alliance en lui faisant croire que toute la Maison pense qu'ils sont en couple. Le but de la manœuvre ? Guetter qui réagira à leurs rapprochements et ainsi découvrir qui est réellement amoureuse de Noré.

Sa stratégie fonctionnera-telle ? Kamila réussira-t-elle à cacher son amour pour son mari ?