Secret Story 11 : Les habitants pensent que Laura a changé de sexe !

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Les habitants du campus des secrets ont une semaine pour découvrir le secret de Laura et pour l’instant, cette dernière peut dormir tranquille !

Laura est la seule candidate de Secret Story 11 à avoir découvert un secret dans la maison, celui de Noré et Kamila. Elle est donc à ce jour, la meilleure enquêtrice du campus des secrets. Cette semaine, La Voix a décidé d’opposer la brunette aux autres habitants. Ces derniers ont une semaine pour découvrir son secret sinon Laura verra sa cagnotte doubler. En plus de rivaliser d’astuces pour protéger son secret, Laura aura aussi la possibilité de recevoir des indices sur le secret de ses petits camarades. Alors, qui sera le plus fort au jeu du buzz ?

C’est mal parti en tout cas pour Charlène, Noré, Jordan, Alain et Benoît ! Si Charlène pense que Laura a bénéficié d’une greffe d’organes de la part de son meilleur ami, Benoît lui, pense qu’elle a tout simplement changé de sexe ! Une théorie que ses complices ne trouvent pas si saugrenue que ça. On se souvient de la fois où Laura avait littéralement pété un câble lorsque Kamila lui avait demandé si son secret était stripteaseuse ... Quelle sera alors sa réaction quand elle découvrira que les habitants pensent qu’elle a changé de sexe ? Affaire à suivre …

