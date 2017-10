Secret Story 11 : Les habitants sur la piste du secret de Barbara

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques heures, la chasse aux secrets fait rage dans le Campus des secrets. Les habitants sont prêts à tout pour trouver un secret. Alors que Charlène et Benoît sont en danger, une autre candidate est dans le collimateur des autres habitants. Il s’agit de Barbara. En effet, les candidats sont obnubilés par le secret de la jolie Parisienne depuis la révélation d'un indice, grâce à <span style="color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Cassandre</span>. Pour eux, Barbara est liée à un autre étudiant….





Toutes les pistes sont explorées et rien n'est laissé au hasard. De leurs côté, <span style="color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Alain</span> et Benoît évoquent ce secret tant convoité. Benoît privilégie une piste. Selon lui, Barbara et <span style="color: black; border: 1pt none windowtext; padding: 0cm;">Laura</span> seraient sortis avec la même personne : "Elles ont un ex en commun." De son côté, Alain imagine Barbara en ex de… Benoît : "C’est marrant, ce n’est pas du tout ce que je pense", lâche-t-il très amusé. Alors que Benoît comprend les allusions d’Alain, il renchérit : "Mais non, je n'ai aucun lien avec Barbara. On n’a rien à voir. Je n’habite pas à Paris, moi." Pour Laura, Barbara serait peut-être liée à Benoît. Elle pense qu'ils sont demi-frères ! Une chose est sûre, pour le moment le secret de la jolie blonde n’est pas vraiment en danger…