Secret Story 11 : Makao a du souci à se faire : " Il a peut-être protégé un Président ?"

Coup dur pour Makao ! Alors que le colosse de 2m13 et 144 kilos avait réussi à garder son secret bien au chaud depuis le début de cette aventure, il semblerait que les Habitants soient sur le point de mettre le doigt dessus. Souvenez-vous, Makao avait révélé lors d'un prime qu'il avait été le garde du corps du Président de la République, Emmanuel Macron, lors de sa campagne électorale et jusqu'à la passation de pouvoir avec François Hollande.

"Il a peut-être protégé un Président ?"





Grâce à la course de la Mascotte, l'équipe de Laura a réussi à décrocher un nouvel indice concernant le secret de Makao, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce petit coup de pouce de la part de la Voix les a grandement inspirés. Leurs cerveaux, en pleine ébullition, partent dans tous les sens mais certains candidats frôle l'intitulé de son secret, comme Tanya qui lance " Il a peut-être été le garde du corps d'une popstar !" . Mais celui qui a eu le plus de flair reste Noré, qui s'interroge : " Il a peut-être protégé un président ?". L'alarme des Secrets retentira-elle de nouveau ? Makao a du souci à se faire.