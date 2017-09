Secret Story 11 : Les Habitants prêts à tout pour le message d'un proche

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Un seul être vous manque et tout dépeuplé… Après plusieurs semaines d'aventure, les Habitants ont pris leurs marques au sein de la Maison des Secrets. Ils ont développé de véritables liens affectifs mais cela ne remplace pas l'affection des proches. Et au bout de près d'un mois de jeu, le manque de ces derniers commence cruellement à se faire sentir.



Pour palier à cette absence, la Voix propose aux Habitants un petit jeu d'après-midi pour permettre à l'un d'entre eux de remporter le message d'un proche. Equipé d'éponges trempées dans de la peinture, chaque habitant passe un par un pour tenter de viser la tête de l'un de ses camarades, celui de son choix. Celui qui est touché à deux reprises est alors définitivement éliminé de la course.



Si ce jeu a pour but de rebooster l'un des Habitants en lui permettant de gagner le message d'un proche, il est aussi suffisamment ludique pour faire retomber les tensions qui minaient quelque peu l'ambiance de la Maison des Secrets. Au final, même si la compétition est acharnée, les Habitants y prennent beaucoup de plaisir. Ainsi, Laura qui se fait toucher et éliminer par Noré, n'en garde aucune rancune. Les jets d'éponges se multiplient et les rires fusent… Un jeu bon enfant qui redonne donc l'esprit de camaraderie aux Habitants.



