Secret Story 11 – Des Habitants sour le choc et des nominés déprimés : le résumé de la journée du 16 octobre

Libérés, délivrés

Lors de l'Hebdo, pour protéger un indice sur son secret, Charlène a de nouveau lié Barbara et Benoît. Les duo, qui a passé la semaine des binômes attaché, en a repris pour 48 heures. Et alors que leur calvaire est sur le point de s'achever, les deux candidats sont à bout. Ils veulent être libres. Heureusement, Noré et Jordan sont là pour les soutenir. Les deux trublions décident d'organiser une manifestation dans le salon en solidarité et pour demander que leurs camarades soient enfin détachés. Une liberté finalement obtenue et que Barbara et Benoît célèbrent... en se retrouvant pour un énorme câlin.

Les nominations inquiètent



A l'approche des nominations, les Habitants sont de plus en plus nerveux. Noré est particulièrement inquiet. S'il n'est pas lui-même en danger, sa femme l'est… à cause de lui. Lors du prime, Kamila a en effet accepté de prendre pour elle la nomination à vie dont Noré avait hérité après s'être détaché de Charlène. Si sa chérie venait à quitter l'aventure, le Marseillais aurait donc l'impression que tout est de sa faute. Nominé lui aussi cette semaine, parce qu'il a révélé des indices compromettants sur son secret, Bryan ne s'inquiète pas, il déprime. Le candidat a l'impression d'avoir été puni pour rien. Surtout, Mr Showtime n'a plus envie de faire le show. Il n'est tout simplement plus dans le game !



Des Habitants sous le choc



C'est lundi que la Voix a exceptionnellement annoncé les nominations de la semaine, ce qui a beaucoup surpris les Habitants. Et ils n'étaient pas au bout de leurs surprises. Kamila, Barbara, Jordan et Bryan sont en effet les nominés de la semaine. Et si les candidats savaient que Kamila, Jordan et Bryan étaient en danger, la nomination de Barbara a été un choc. Car personne ne se doute que la jolie blonde a lié son destin à celui de Bryan. Pour tenter de protéger son secret, la jeune femme a donc fait appel à tous ses talents d'actrices, simulant une crise de larmes.