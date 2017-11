Secret Story 11 : La Voix piège Barbara pour Halloween

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Pour Halloween, La Voix a prévu un prime de la peur. La première à être confronté à l'horreur, c'est Barbara. La jeune femme devait protéger son secret et pour cela, elle devait récupérer des billes dans des pots contenant des insectes : des vers, des têtes de poissons et des flageolets mélangés à du liquide vaisselle. Si elle y parvenait, elle sauvait trois indices sur son secret.

Barbara est terrorisée, mais courageuse, elle plonge sa main dans la première jarre et fouille son contenu. Mais, sa peur est plus grande et la jeune femme n'est pas au bout de ses surprises. Alors qu'elle essaie de reprendre ses esprits, entre deux crises de panique et de cris stridents, un clown débarque dans la forêt des horreurs. La jolie blonde effrayée, hurle à la mort, et très énervée, elle est incapable de mettre ses mains dans les jarres. Même pas dans le troisième jarre. Résultat : elle ne parvient pas à récupérer les billes. Trois indices seront donc révélées à l'ensemble des habitants. Barbara tourne les talons, irritée d'avoir laissé échapper trois secrets.

Regarder la peur panique de la pauvre Barbara :