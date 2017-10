Secret Story 11 : après le Harissa gate, Kamila dévoile la nouvelle statégie des couples !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Dans Secret Story, une habitude anodine peut vite dégenérer en buzz ! C'est ce qui vient d'arriver à Kamila et Noré à cause d'une sombre histoire de sauce pimentée. Dans le Debrief, Kamila est revenue sur le harissa gate.

Lorsque l'on participe à Secret Story, il faut faire attention à tout et surtout éviter d'éveiller les soupçons de ses petits camarades car ceux-ci ont les yeux partout. Kamila en a fait les frais aujourd'hui. Alors que la belle déposait amoureusement un pot de harissa à côté de son amoureux qui mange toujours ses frites agrémentées de cette sauce, Barbara a eu une illumination : comment Kamila peut-elle connaître cette petite habitude de Noré ? A part si ces deux-là sont en couple ?



"On risque de se faire griller"

Dans le Debrief, Kamila a réagi au Harissa Gate et expliqué leur nouveau plan. Afin d'éviter que Barbara et Laura ne déclenchent l'alarme des secrets, les couples ont mis au point une stratégie, très inspirée des pistes des deux jeunes femmes : il s'agira de prétendre que Benoît est bel et bien gay et qu'il protège Kamila et Noré qui ne seraient pas mariés mais de la même famille. Un véritable casse-tête qui devrait écarter les habitantes du secret ...du moins pour un petit moment.