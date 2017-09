Secret Story 11 : HOT – Julie chauffe Charles

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Julie et Charles se rapprochent de plus en plus. Et force est de constater que la température grimpe entre les deux candidats de Secret Story 11. Chaleur…

"Le meilleur moyen de résister à la tentation c'est d'y céder." Oscar Wilde. Il est des aphorismes qui s'adaptent particulièrement bien à la situation. Julie et Charles peuvent en témoigner. Les deux Habitants, qui se rapprochent doucement mais sûrement, semblent vouloir passer à la vitesse supérieure. Isolés dans la chambre du haut, les yeux dans les yeux, papouilles après papouilles, ils laissent leurs sentiments parler. Sans filtre, confortablement installés sur le lit de l'énergique brune, ils se disent tout… vraiment tout.

« Je te préviens, tu mets les pieds dans une galère avec moi… Je suis très dur ! » commence l'ancien Infiltré, face à une Julie comme hypnotisée par ses propos. « Je suis toujours sur la défensive, je marche à reculons », poursuit-il sans une once de fausseté. Compréhensive, son alliée d'une semaine répond : « Je ne te demande pas d'être différent, j'aime que tu sois comme ça ! » Mais au fil des minutes, la conversation prend une tournure des plus sensuelles. Alors que Charles complimente Julie – il trouve sa bouche magnifique –, cette dernière s'empare de l'instant pour lui adresser un message sans équivoque. Elle passe lascivement sa langue sur ses lèvres. Une demi-seconde plus tard, elle lancera : « Je me suis excitée toute seule ! » Julie et Charles vont-ils aller plus loin dans les prochaines semaines ? C'est la question que tout le monde se pose. Et l'avenir seul le sait…

