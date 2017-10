Secret Story 11 : Leïla craque et quitte le plateau du Debrief !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Comme vous le savez, Bryan pense qu'il est flouté depuis le début de l'aventure. Une supercherie qui fait sourire Christophe Beaugrand. D'ailleurs, ce dernier, taquin, demande à ce que l'on floute le visage de Leïla afin qu'elle nous fasse part de son ressenti. Sauf que la divine brune ne le prend pas du tout bien.

Une fois la plaisanterie finie, elle dit tout haut ce qu'elle a sur le coeur. Excédée, elle décide même de quitter le plateau : "Vous pensez que je suis votre marionnette ? Moi je ne rigole plus. Vous savez quoi, il y a deux ans que je suis là. Il y avait de l'espace, on pouvait parler. Christophe, vous faites du favoritisme. Le mec (en parlant de Julien) qui se met à poil pour faire un peu d'audience, bravo ! Là, ça m'agace, j'en peux plus, je m'en vais". Ambiance sur le plateau du Debrief.... Consterné, Christophe Beaugrand enchaîne comme il peut et s'excuse pour ce petit clash en direct.





Revoyez la séquence où Leïla quitte le plateau du Debrief dans la vidéo ci-dessous !