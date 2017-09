Secret Story 11 : "Les infiltrés ? J’ai pensé que c’était Julie !"

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Une semaine après avoir fait son entrée dans le Campus des Secrets, Lydia, qui était l’espionne des internautes, a vu son aventure prendre fin. Mais la toulousaine ne regrette rien et n’emporte avec elle que de bons souvenirs. Sur le plateau du Debrief, elle fait le bilan : "C’était beaucoup de fous rire, la maison est très animée, on riait toujours. Pour moi c’était trop court mais c’est quand même une grande chance d’avoir pu participer à l’émission et j’ai déjà gagné."

Cette semaine, les nominations étaient quelque peu particulières. En effet, La Voix a demandé aux Habitants de résoudre le premier mystère de la saison. Ils ont donc tenté de trouver des indices qui devaient leur permettre d'ouvrir la porte de la Maison des Voisins et ont ainsi découvert que ces fameux Voisins étaient bel et bien parmi eux. Mais après le bug technique et la révélation fracassante de l’identité des infiltrés, c’est la grande surprise. Lydia se souvient : "Je ne m’en doutais pas du tout mais j’ai pensé instinctivement que c’était Julie quand la voix a annoncé que les infiltrés étaient parmi nous. Mais à la base, j’étais persuadé qu’il y avait vraiment des gens de l’autre côté, je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait des traîtres parmi nous."

