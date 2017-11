Secret Story 11 : Invitations à dîner : Benoît, la bonne stratégie ?

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Lors du prime time de jeudi, Barbara a sacrifié trois indices sur son secret afin d'offrir à Laura et Alain une escapade romantique à l'extérieur du Campus des Secrets. Une première dans toute l'histoire de Secret Story. La Voix leur offre la possibilité d'inviter deux autres candidats à leur sortie exceptionnelle. Sarah et Vivian ne peuvent être invités, ils devront choisir obligatoirement deux autres étudiants. Si Barbara est déjà assurée d'avoir son ticket en poche le choix du second invité est problématique. En effet, les tensions entre les Tigers et les Eagles sont plus que jamais d'actualité et leurs différends presque irréconciliables.

Malgré tout, Laura et Alain se concertent et réfléchissent à plusieurs options. Après avoir essuyé le refus de Noré et avoir pensé à Kamila, le couple veut maintenant inviter Benoît… par pure stratégie. Ils veulent mettre le jeune homme en difficulté vis à vis de son clan et créer pourquoi pas la zizanie au sein des Eagles. Mais Benoît sera-t-il prêt à accepter et ainsi tourner le dos à son propre clan ? Rien n'est moins sûre...

>>> Découvrez la réponse de Noré à l'invitation à dîner dans la vidéo ci-dessous !