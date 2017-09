Secret Story 11 : Jaja : " Dans la Maison, je ne me serais pas entendu avec Barbara"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Jaja, candidat emblématique de la saison 10 de Secret Story, a fait le déplacement hier soir pour débriefer la quotidienne en compagnie de Julien Geloen, Christophe Beaugrand, Leila Ben Khalifa et Adrien Lemaître. Ensemble, ils sont revenus sur ces premières semaines d'émission et ont laissé la parole à Jaja, ravi de donner son avis sur les candidats de cette nouvelle saison. Une chose est sûre, l'ex Habitant n'a pas sa langue dans sa poche ! Le coiffeur d'Ayem Nour s'est notamment penché sur le cas Benoît/ Barbara et il n'a pas mâché ses mots : " Je suis choqué par Benoît (...) Il faut que Charlène se réveille et qu'elle récupère son mec !" a-t-il lâché.





Barbara en prend pour son grade ...

Mais ce n'est pas tout, Jaja a aussi un avis très tranché sur Barbara : " Je trouve qu'elle n'est pas sincère et qu'elle se rapproche des garçons en vue des nominations" a-t-il expliqué. S'il était entré dans la Maison des Secrets cette année, la jolie brune n'aurait pas fait partie de ses candidates préférées, loin de là. Il a lui même précisé qu'il ne se serait pas du tout entendu avec elle.





