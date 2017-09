Secret Story 11 : la jalousie frappe la Maison des Secrets !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

La jalousie est une émotion qui n'épargne personne, pas même les habitants de la Maison des Secrets. Face aux missions, jeux et dérapages de leur chouchou dans l'aventure, les candidats perdent la tête. Retour sur les plus grosses crises de jalousie de cette onzième saison.





L'amour et l'attirance ne font pas naître uniquement des sentiments positifs. Quelque fois, les Habitants doivent faire face à des émotions qui les dépassent, comme la jalousie ou l'envie. Cette année, les candidats ne sont pas en reste ! Kamila, Noré, Charlène et tous les autres ont déjà été pris en flagrant délit. Retour sur ces séquences qui ont marqué les esprits.

1 ) Kamila et Noré Objet de la jalousie : Laura

Kamila et Noré sont fous l'un de l'autre. Mariés depuis plusieurs années, ils se font confiance et connaissent les sentiments qu"ils éprouvent l'un pour l'autre. Pourtant quand Kamila voit son amoureux danser avec la jolie Laura, son sang ne fait qu'un tour. Jalouse, elle fait une crise à son mari qui tente tant bien que mal de la convaincre qu'il n'a rien fait de mal.





2) Charlène et Benoît Objet de la jalousie : Barbara

Arrivés en couple dans l'aventure, Charlène et Benoît doivent à tout prix cacher ce secret aux autres habitants de la Maison. Une mission périlleuse ! Pour les aider, la voix leur a donné des alliés de taille: Noré et Kamila. Mais Benoît, qui doit feindre une relation naissante avec la belle Kamila, semble beaucoup plus intéressé par Barbara. Résultat ? Charlène est folle de jalousie.





3 ) Charlène et Benoît (encore) Objet de la jalousie : Alain

Après avoir vu les images compromettante de son amoureux avec Barbara, Charlène ne compte pas en rester là : la jeune femme veut faire enrager son homme. Pour ce faire, elle se rapproche dangereusement d'Alain... et touche à son but.





4) Alain et Tanya Objet de la jalousie : Barbara

Décidément, Barbara se retrouve souvent au beau milieu de triangles amoureux... Alors que le (faux) couple Tanya et Alain se déchire pour les besoins d'une mission, la doyenne de l'aventure semble soudain perdre les pédales. Celle qui doit faire croire qu'elle est jalouse est prise à son propre jeu.