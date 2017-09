Secret Story 11 - Jalousie jalousie… Kamila et Jordan se rapprochent, Noré déchante

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Qui aime bien châtie bien… Un adage que Kamila et Jordan semblent connaître sur le bout des doigts. Le courant passe d’ores et déjà entre les deux Habitants de la Maison des Secrets, qui ne cachent pas leur bonne entente. « J’en ai marre de toi », lance la jeune Marseillaise au conducteur de bus, interloqué. Ce dernier tente d’en connaître la raison, mais il n’en saura rien, enfin presque… « C’est comme ça, tu me tues de rire », explique-t-elle le sourire aux lèvres. Avant de préciser : « J’aime les gens bon délire comme toi, avec qui on rigole. » Une scène qui ne passe pas inaperçue du côté de Noré, marié depuis trois ans à Kamila. Il voit bien que des affinités se créent entre Jordan et sa femme. Il n’hésite d’ailleurs pas à lui lancer subrepticement des petits coups d’œil. Le plombier de nature positive dévoile ici un nouveau trait de son caractère : la jalousie. Noré saura-t-il rester stoïque face aux futurs rapprochements de sa dulcinée ? Kamila réussira-t-elle à canaliser son compagnon sans que les autres candidats ne s’en aperçoivent ? D’ici-là, Noré devra cacher les sentiments qu’il éprouve pour sa belle et protéger son secret coûte que coûte car telle est sa mission.



