Secret Story 11 : le joli projet de Sarah Lopez au Maroc

Par C.Y.

Direction le Maroc pour Sarah Lopez dans quelques semaines. Mais si la jeune femme, sortie de l'ombre grâce à la saison 10 de Secret Story, va traverser la Méditerranée, ce n'est pas pour faire du tourisme. La compagne de Vincent Queijo va en effet participer à un joli projet qui lui tient à coeur.

La demi-finaliste de Secret Story 10, qui a marqué l'aventure comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, va prendre part à une action humanitaire en faveur des enfants et bébés de Casablanca. "Bonjour mes amours, prochainement je serai présente au Maroc. Je viendrai supporter l'association "Je Soutiens" pour venir en aide aux bébés et petits enfants privés de famille sur Casablanca. Je reviendrai vers vous très bientôt pour vous expliquer ce que je veux faire avec vous afin de contribuer à leur bien-être. Je vous love", a-t-elle ainsi écrit sur Instagram pour annoncer la nouvelle.

Les fans de Sarah Lopez ont rapidement réagi à cette annonce. Nombre d'entre eux ont félicité la jeune femme pour cette initiative. "Très belle action", "belle initiative", "Fière de toi", "c'est tellement gentil" ont ainsi écrit certains de ses 779 000 abonnés. Certains projettent d'ailleurs d'aller à sa rencontre lors de cette visite marocaine.

