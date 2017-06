Secret Story 11 : La jolie déclaration d’amour de Jérémy Menez à Emilie Nef Naf

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

"Il y a le ciel, le soleil et la mer", chantait François Deguelt dans les années 1950. Une chanson qui résume assez bien ce que vivent actuellement Emilie Nef Naf, son compagnon Jérémy Menez et leurs deux enfants. La petite famille a posé ses valises il y a quelques jours au Mexique, à Cancun, pour profiter un peu du soleil, de la plage et de la chaleur de l’Amérique Centrale. Ce voyage est également l’occasion pour le couple, qui s’est retrouvé après s’être séparé quelques mois en 2016, de montrer la complicité retrouvée.

Sur les quelques clichés de cette escapade mexicaine diffusés sur les réseaux sociaux, on peut ainsi découvrir un couple amoureux qui profite pleinement de la vie. Emilie Nef Naf, grande gagnante de la saison 3 de Secret Story, a ainsi mis en ligne lundi une vidéo la montrant tournoyant dans les bras de son footballeur préféré. "Quand tu te crois dans Dirty Dancing ... #fall #smile #goodmoment #onelove @jeremy_menez187", a-t-elle écrit.

Jérémy Menez n’est pas en reste. Le footballeur avec qui Emilie Nef Naf vit une belle histoire, a lui aussi posté un cliché 100% love sur Instagram. Il a partagé avec ses fans une photo prise sur une plage de rêve sur laquelle il pose en portant la mère de ses deux enfants sur le dos. "Il y a des choses qui ne s'expliquent pas#myfamily#onelove", a-t-il simplement ajouté.





