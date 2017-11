Secret Story 11 : Jordan : "Entre Barbara et moi , il y a beaucoup d'amour'

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |





Le public a tranché : c'est Jordan qui a quitté la Maison des Secrets hier soir. Les téléspectateurs lui ont préféré Noré, et Shirley qui a récolté plus de 70 % des voix. Résultat, le Nordiste a été contraint de laisser derrière lui ses rêves de finale. L'ex candidat s'est confié à MyTF1.

MyTF1 : Pensiez-vous partir ce soir ?

Jordan : Non, je suis surpris ! (rires )Mais je ne suis pas déçu. J'ai bien participé et je ramène plein de bonnes choses de cette aventure. C'est que du bonheur ! Je regrette juste de ne pas avoir dit au revoir comme il le fallait... j'ai fait ça comme si j'allais rentrer tout de suite après dans la Maison.

MyTF1 : Quel est votre plus beau souvenir dans la Maison ?

Jordan : Plus que des souvenirs, ce sont des personnes qui resteront dans mon cœur...Noré, Kamila et Barbara.

MyTF1 : Barbara a été très touchée par votre départ et a beaucoup pleuré. Vous vous y attendiez ?

Jordan : Je suis attristé... (très ému) je suis très attristé qu'elle soit attristée. Je suis à l'extérieur maintenant, et elle est à l'intérieur...Entre nous, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. C'est une très bonne amie pour moi.

MyTF1 : Regrettez-vous que votre relation ne soit pas allée plus loin finalement ?

Jordan : Je ne regrette pas du tout. On n'était pas fait pour être ensemble... Mais on est fait pour être de bons amis, ça s'est sur. On avait parlé de nos projets pour la suite, après l'aventure, et on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde déjà.

MyTF1 : Shirley a récolté 70 % des voix. Que pensez-vous d'elle en tant que candidate ?

Jordan : Elle était à fond dans la Maison. Elle croyait arriver et se poser et a pris les votes de Habitants comme une trahison alors qu'il n'y a rien de plus normal : ça fait 2 mois qu'on se connaît, elle ne peux pas arriver et croire que ça va se passer comme ça, ce n'est pas possible. Moi je ne la sentais pas au top, mais je lui souhaite que du bonheur !

MyTF1 : Quels sont vos projets pour la suite ?

Jordan : Je ne sais pas du tout ce qui va se passer ! (rires) Pour moi, je suis encore un inconnu. Il y a peu, j'étais encore un conducteur de tramway. On m'a enfermé dans une maison et je pense que ça va changer ma vie mais je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve. Ce qui est sur, c'est que j'aimerais continuer à faire de la télévision et pourquoi pas devenir modèle photo.

Retrouvez une interview exclusive de Jordan dans le player ci-dessus.