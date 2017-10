Secret Story 11 : Jordan trop à fond sur Barbara ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Jordan en fait-il trop avec Barbara ? Voyant le Nordiste complètement perdu à cause de la jolie blonde, Alain décide d'intervenir. Le bel hidalgo vole au secours de son camarade en le conseillant sur sa relation avec la jeune femme. Et Alain est catégorique, Jordan est bien trop accro.

Jordan a beau le nier, crier haut et fort qu'ils ne sont qu'amis et s'énerver contre ses camarades quand ils le mettent devant le fait accompli, personne n'est dupe : le Nordiste a totalement craqué pour Barbara. Et on ne parle pas d'un simple crush, Jordan est accro. Quand Barbara était en mission séduction, le candidat était d'ailleurs le plus heureux des hommes. Alors forcément, lorsqu'il a découvert que ses sentiments n'étaient pas aussi réciproques qu'il le croyait, le garçon est tombé de haut. Et il n'a pas hésité à se venger dès qu'il en a eu l'occasion en nominant Barbara. Depuis, les deux jeunes gens sont en froid, Barbara n'ayant en effet pas apprécié d'avoir été ainsi trahie par son ami.



En colère et attristée, Barbara a décidé de ne plus parler à Jordan. Un silence que le jeune homme vit très mal. Le Nordiste est perdu sans sa Barbara. Voyant que Jordan n'est pas au mieux, Alain, qui est attaché à lui, décide d'intervenir pour aider son camarade à y voir plus clair. Alors que Jordan lui explique qu'il aime passer du temps avec la jolie blonde, et même qu'il en a besoin car il n'y a que quand il est avec elle qu'il se sent bien, Alain tente de lui faire prendre conscience qu'il est tout simplement amoureux de sa camarade. Mais le bel hidalgo profite aussi de cette conversation pour essayer de refroidir les ardeurs de Jordan. Alain explique à Jordan qu'il s'est bien trop emballé. Il est a fond sur Barbara et il devrait se freiner un peu. Surtout que la jeune femme lui a clairement dit que de son côté, il n'y avait que de l'amitié.



La sagesse d'Alain suffira-t-elle à remettre Jordan sur de bons rails dans sa relation avec Barbara ?