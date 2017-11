Secret Story 11 : Jordan est à l'ouest total !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lunaire. « J'ai toujours une longueur d'avance sur toi, chéri ! » lance Barbara, les yeux rieurs. Dans la salle de bains avec Jordan, elle ne peut s'empêcher de titiller le jeune homme qui est persuadé d'avoir trouvé le secret de celle pour qui il a eu un véritable coup de cœur. Pour le Ch'ti, Barbara serait en lien avec La Voix et travaillerait pour elle. Au vu des indices qu'il a en sa possession, cela ne fait plus aucun doute.

Barbara ricane, la scène qui se joue devant elle la fait sourire, et l'illumination dont fait preuve Jordan se révèle juste hilarante tant le meilleur ami de Noré se sent pousser des ailes et est complètement à côté de la plaque. Sa théorie farfelue n'a ni queue ni tête, elle ne tient pas la route. Mais, joueuse, Barbara n'est pas contre garnir davantage sa cagnotte en laissant buzzer Jordan. Avec plus de 30 000 euros à son actif, quelques milliers d'euros supplémentaires ne seraient pas de refus.

Afin d'écarter les derniers doutes qui trottent dans un coin de son esprit, Jordan décide de prendre le pouls de Barbara, qui se laisse faire. Bilan, le cœur de la jolie blonde battrait bien trop vite au goût de Jordan. Jackpot ! Le secret de Barbara est percé à jour, il ne fait nul doute que le buzz retentira dans quelques jours – ou pas ! « La Voix, c'est ton père » crie-t-il, sûr d'avoir pointé le doigt sur les arcanes de la pétillante candidate. Barbara rit à gorge déployée. Et elle a parfaitement raison…

