Secret Story 11 – Jordan amoureux, Tanya en danger : le résumé de la journée du 1er octobre

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Dans la Maison des Secrets, pendant que certains se rapprochent, d'autres se font la guerre. Alors que Jordan est de plus en plus fou de Barbara, la liste des ennemis de Laura s'allonge. De son côté, Tanya pourrait bien se retrouver en danger après une lourde décision. Retrouvez les moments forts de la journée du 1er octobre.

Jordan, fou amoureux ?



La mission de Barbara, qui doit faire croire à Jordan qu'elle est en train de développer des sentiments pour lui, se déroule à merveille. Peut-être un peu trop bien même. Le jeune homme, qui craquait déjà pour la jolie blonde, est aux anges. Ses camarades ont beau lui dire de faire attention, Jordan est totalement tombé dans le panneau. Raide dingue de Barbara, il est persuadé que ses sentiments pour elle sont réciproques et il s'imagine déjà vivre une (longue) histoire avec elle.



Un pacte anti Laura



Laura est plus que jamais dans le collimateur du clan de la chambre du bas. La candidate, qui était pourtant un membre original du clan, en a été éjectée après ses clashs avec Kamila. Devenue persona non grata, elle est désormais la cible de ceux qui se sont surnommés les Eagles. Ils ne veulent plus d'elle dans la Maison des Secrets. Charlène, Kamila, Nora, Bryan, Jordan et Benoît se sont ainsi promis de tout faire pour éliminer leur nouvelle ennemie.



Retour de bâton pour Tanya ?



Lors de l'Hebdo, Tanya a hérité d'une clochette pour mener à la baguette ses camarades. Et elle en a bien profité. La panthère a sonné sa cloche à tout-va. A tel point que les Habitants ont décidé de jouer un tour à leur camarade : lui cacher sa clochette afin d'avoir enfin un peu de répit. Sauf que Tanya a été plus maligne. Les candidats ont eu beau chercher la clochette, ils ne l'ont jamais trouvé et la panthère a continué à leur mener une vie infernale. Mais la candidate va peut-être bientôt payer cet avantage. La Voix a en effet mis Tanya face à un choix difficile : donner sa clochette à Barbara ou la garder et se retrouver nominée. Tanya pourrait donc se retrouver en grand danger. Que décidera-t-elle ?