Secret Story 11 : Bryan et Barbara, le clash !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis le débit de l'aventure, Bryan et Barbara s'entendent bien. Pourtant, un clash est survenu entre les Habitants... La raison ? Barbara a osé manger une compote qu'elle n'aurait jamais dû toucher !

L'ambiance est électrique dans la Maison des Secrets ! Depuis que la Voix, facétieuse a fait disparaître tous les aliments du cellier et du réfrigérateur du Campus, les Habitants sont sous tension ! En effet, ne pas pouvoir manger tout ce qu'ils veulent , comme ils sont habitués à le faire depuis le début de l'aventure, peut les rendre un peu chafouin... C'est le cas de Bryan, qui s'en est violemment pris à Barbara pour une sombre histoire de nourriture. La jolie blonde a en effet commis l'irréparable aux yeux de son colocataire et mangé une compote qui traînait sur la table. Un véritable sacrilège pour Bryan qui y tenait visiblement comme à la prunelle de ses yeux.



Un clash retentissant

Ni une ni deux, il s'est totalement laissé aller aux cris, et n'a pas hésité à dire des choses blessantes... Une fois dehors avec Jordan, Barbara est excédée et se lâche : " Petit merdeux !". C'est le moment que choisi Bryan pour venir faire la paix avec son amie, qui n'est visiblement pas prête à lui parler et s’énerve de nouveau ! Des images à découvrir ci-dessus.