Secret Story 11 : Qui est Jordan, le candidat touche-à-tout au grand cœur ?

A 28 ans, Jordan est un véritable bout en train. Originaire de Vieux Condé, le jeune homme est un fonceur. Conducteur de bus, il sait ce qu’il veut. Très fidèle en amitié, ses amis le définissent comme un garçon sur qui on aime se reposer. Très altruiste, il n’hésite pas à aider et se rend disponible pour les jeunes de la cité dans laquelle il a passé une bonne partie de son enfance. Touche-à-tout, il a eu plusieurs métiers dans sa vie. Il a tout d’abord été bûcheron, puis routier, avant de devenir chauffeur de bus.

Dans la vie, Jordan est très proche de sa famille, qu’il considère comme son pilier. Sa maman et ses frères sont sa principale priorité et ces derniers savent qu’ils peuvent compter sur lui à tout moment. Très mystérieux, le jeune homme a jadis été coureur cycliste de haut niveau. Concernant son caractère, le Nordiste est quelqu’un qui aime rigoler et faire rire son entourage. Il adore faire des blagues et piéger ses proches.

Côté cœur, Jordan s’est séparé depuis peu de son amour de jeunesse avec qui il a eu une histoire d’amour de 9 ans. Fraîchement célibataire, il compte profiter de chaque instant dans le Campus des Secrets. Connaissant son humour débordant, il n’aura aucun mal à se rapprocher des filles de la Maison.