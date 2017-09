Secret Story 11 : Jordan, déjà prêt à tout pour gagner

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

Dans la Maison des Secrets, on le sait, il faut se méfier des apparences. Derrière son éternel sourire et sa bonne humeur, Jordan cache en fait un autre visage. Fervent compétiteur, il avoue à Barbara être prêt à tout pour gagner Secret Story 11, quitte à trahir ses camarades.

Maintenant qu'ils ont intégré la Maison des Secrets, les candidats de Secret Story 11 n'ont aucune intention de la quitter. Certains d'entre eux commencent d'ailleurs déjà à affûter leurs stratégies pour aller le plus loin possible. Barbara est notamment au taquet. Il faut dire que ces premiers jours sont cruciaux pour la jolie blonde. Lors de l'Hebdo, la Voix a annoncé à la candidate que son destin allait désormais être lié à celui d'un autre habitant. S'il est immunisé, elle sera elle-même immunisée, mais s'il est nominé, elle le sera aussi. La bonne nouvelle, c'est que Barbara va pouvoir choisir elle-même avec quel candidat elle veut être lié. Elle a donc commencé à sonder les candidats pour savoir vers qui porter son choix.



L'air de rien, Barbara commence à interroger Jordan pour tester sa motivation. Sous ses airs nonchalants, le Nordiste a-t-il la gagne ? Sera-t-il celui qui l'aidera à avancer dans l'aventure ? Et Barbara s'aperçoit vite qu'elle a peut-être touché le gros lot. Certes Jordan est un petit rigolo au quotidien et il s'entend avec tout le monde. Mais le jeune homme lui révèle rapidement qu'il est prêt à tout pour remporter Secret Story 11. Il est rentré seul dans l'aventure et est bien conscient qu'il n'y aura qu'un seul gagnant. S'il veut décrocher la victoire, il devra donc éliminer ses petits camarades. Et même s'il les aime bien, il ne leur fera pas de quartier. Jordan ne cache pas à Barbara qu'il est prêt à trahir ses amis dans l'aventure si cela lui permet d'aller au bout. C'est tout simplement le jeu.



Les révélations de Jordan vont-elle convaincre Barbara de lier son destin au sien ?