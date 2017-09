Secret Story 11 : Mister Secret 2017 est ...Jordan !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Chaque année, les Habitantes de la Maison élisent leur Mister Secret. Après les avoir vu tout donner sur une série d'épreuves, les filles décident qui est leur chouchou au sein du Campus. Et pour les convaincre de voter pour eux, les garçons ne lésinent jamais sur les efforts ! Cette saison, ils ont tout donné pour être sexys à souhait et montrer tous leurs atouts. Jordan, Noré, Makao, Bryan et les autres se sont succédé devant le jury mais un seul d'entre eux a réussi à remporter le titre...



Jordan élu Mister Secret 2017 !

Grâce à sa prestation à revivre ci-dessus, à sa personnalité et sa bonne humeur, Jordan a remporté le titre de Mister Secret 2017. Il succède ainsi à Jaja qui avait eu le plaisir de devenir le chouchou de ces dames lors de l'élection 2016. Noré, qui n'est pas arrivé dans le trio de tête, a peur que ces élections reflètent les affinités dans la Maison des Secrets, ce qui voudrait dire qu'il est en danger et qu'il pourrait bien être nominé ce soir... A-t-il raison d'avoir peur ?Quels garçons seront sur la sellette cette semaine ? La réponse ce soir sur NT1.