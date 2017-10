Secret Story 11 : Jordan, le meilleur ami des Habitants !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

A 28 ans, Jordan a intégré la onzième saison du programme avec le secret "J'ai sauvé une famille de la noyade". Dès ses premières heures dans le Campus, La Voix lui a demandé de protéger le premier mystère de la saison : la maison des voisins. Une mission qui lui permettait, ainsi qu'à Charles et Julie avec qui il faisait équipe, de contrôler et saboter les investigations des Habitants.

Mais au de-là de ses talents de joueur, Jordan est également le bout-en-train de la saison. En effet, grâce à ses pitreries en tout genre, le Ch'ti a su se faire une place de taille ans le cœur de chacun des Habitants, jusqu'à même devenir le parfait confident. Un avantage qui devrait le mettre à l'abri des nominations pendant encore quelques temps... Alors quand un candidat lui fait de la peine, rien ne va plus et tout le monde sort les griffes.

En effet, pour les besoins d'une mission, Barbara s'est jouée du pauvre Jordan, lui faisant croire qu'elle était tombée amoureuse de lui... Rongée par le remord, elle a finalement choisi d'interrompre sa mission en cours de route et de tout révéler à son ami. Si Jordan a fait bonne figure au moment de l'annonce, il a finalement broyé du noir plus tard sous les yeux impuissants de ses camarades... Bryan et Noré, qui voyaient d'un très mauvais œil ce soudain revirement de la jolie blonde, sont les premiers à réconforter leur ami et à établir une vengeance. Alors Barbara subira-t-elle le revers de sa mission par une nomination ? Réponse la semaine prochaine !





