Secret Story 11 : Jordan est-il mis à l'écart par Julie et Charles ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

La Voix a donné une mission délicate à Julie, Charles et Jordan. Afin de ne pas être nominé, Jordan tente de se faire une place auprès deux autres candidats déjà très complices.

La semaine s'annonce très compliquée pour Julie, Charles et Jordan. En effet, la Voix a donné une mission très particulière au trio. Ils peuvent intégrer une tour de contrôle et observer leurs petits camarades. Mais ce pouvoir a une contrepartie. La Voix a en effet annoncé aux habitants qu’ils avaient des voisins. Mais la maison voisine est en réalité vide. Julie, Charles et Jordan se retrouvent dans une situation délicate. Si les autres habitants se rendent compte de la supercherie, ils seront tous les trois nominés.

Face à cet enjeu important, Julie est prête à tout pour ne pas être nominée. Elle n'hésite pas d’ailleurs à critiquer ouvertement Jordan lors d’une discussion avec Benoît. Afin de protéger la mission "tour de contrôle" qui lui a été confiée par La Voix, la jolie Parisienne essaye de conduire Benoît sur une fausse piste. Pour amener Benoît sur une fausse piste, elle détourne son attention sur Tanya et tente de le convaincre qu’elle est la complice des supposés voisins. Et pour paraître crédible, la jeune femme tacle son complice : "Pour moi Jordan, il sert à rien," balance la jolie brune. Alors que la candidate pense avoir réussi à protéger son secret, elle retourne ensuite auprès de Charles.

Depuis le début du jeu, Julie et Charles sont très proches. De son côté, Jordan est un peu mis de côté par ses camarades. Et la soirée confidences ne va pas arranger ses affaires. Par l'intermédiaire du lama présent dans le salon, à côté de la télévision, les candidats reçoivent donc des questions prétendument posées par les Voisins, qui ne sont autres que Julie, Charles et Jordan. Sauf que ce dernier se laisse prendre au piège affirmant qu'il a hâte de rencontrer les deux autres Voisins. Décidément, Jordan va devoir faire attention s’il ne veut pas être démasqué par les autres candidats. C’est tout pour le moment !

Découvrez la séquence dans laquelle Julie critique Jordan :

Pour retrouver toutes l'actualité des habitants en direct de la Maison.