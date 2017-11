Secret Story 11 – Jordan et Noré, prêts à trahir Benoît et Charlène ?

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Y aurait de la trahison dans l'air au sein du clan des Eagles ? En tout cas, Jordan et Noré semblent désormais sérieusement envisager cette éventualité.



Jordan serait-il mauvais joueur et un brin autoritaire ? Au sein du clan des Eagles, le jeune homme qui est passé maître dans les stratégies, ne semble pas supporter que certains membres du clan puissent vouloir faire leurs propres choix. Celui qui est, en effet, souvent à l'origine des différentes tactiques du clan en vue des nominations n'a pas vraiment aimé que Benoît décide de l'éliminer lors du jeu de la "Cafétéria". Au point que le jeune stratège envisage désormais des représailles...



En effet, plus tôt dans l'après-midi, la Voix a proposé aux Habitants de goûter à des mets peu ragoûtants. Le dernier à finir son plat était alors éliminé entraînant dans sa chute l'Habitant de son choix. Lors d'une manche, Benoît a donc fini par être éliminé du jeu. Et contre toute attente, il a choisi d'emmener avec lui Jordan. Un affront que le jeune homme a encore du mal à digérer. Alors quand il se retrouve dans la bibliothèque avec Noré, il continue de ressasser.



Les deux camarades se demandent alors à quel jeu peut bien jouer leur camarade. Ces derniers commencent d'ailleurs à douter de sa loyauté. Pire, ils envisagent même désormais de faire passer Barbara avant Charlène. Noré reproche ainsi au couple de ne pas être suffisamment combatif et joueur et semble encore leur en vouloir de ne pas avoir voulu retirer la nomination à vie de Jordan lors du précédent prime. Visiblement très remontés, Jordan et Noré n'excluent plus de trahir le couple.