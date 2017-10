Secret Story 11 : Jordan et Noré se clashent à cause de Barbara

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Jordan est-il sur une mauvaise pente ? Le jeune homme est raide dingue de Barbara et cela commence à affecter ses relations avec les autres Habitants. Jordan a eu un coup de coeur pour la jolie blonde dès son entrée dans la Maison des Secrets. Mais les deux candidats étant dans des clans opposés (la chambre du haut vs la chambre du bas), le Nordiste gardait une certaine distance. Finalement, le garçon a profité du départ de Julie pour se rapprocher de sa belle. Et Barbara, esseulée, lui a ouvert les bras. Depuis, les deux candidats ne se quittent plus. Jordan n'a d'ailleurs pas caché à sa camarade qu'il craquait complètement pour elle et qu'il aimerait être un peu plus que son ami.



Depuis quelques jours, Jordan est sur un petit nuage. Barbara semble en effet enfin tomber sous son charme (le candidat ne se doute pas un instant que sa camarade est en mission). Les deux jeunes gens ne se quittent plus et se papouillent à longueur de journée. Sauf que le clan de Jordan ne voit pas cette relation naissante d'un bon œil. Depuis qu'il s'intéresse de très près à Barbara, ils ne reconnaissent tout simplement pas leur ami. Et ils décident de lui faire comprendre sur le ton de la taquinerie. Charlène, Benoît, Noré et Bryan se moquent ainsi du fait que Jordan soit le toutou de Barbara. Il la suit partout et accourt dès qu'elle l'appelle. Sauf que ces plaisanteries ne font pas rire le Nordiste. Les Habitants semblent avoir touché une corde sensible car Jordan monte tout de suite sur ses grands chevaux. Une réaction disproportionnée qui a le don d'énerver Noré et le reste de la bande. Le ton monte alors rapidement et c'est le clash !



Barbara va-t-elle creuser un fossé entre Jordan et ses amis ?