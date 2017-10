Secret Story 11 – Jordan piégé, Charlène et Benoît imprudents… Résumé de la journée du lundi 30 octobre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Qu s'est-il donc passé ces dernières 24h dans la Maison des Secrets ? Retour sur les temps forts. Le piège de Barbara se referme peu à peu sur Jordan. Charlène et Benoît prennent de plus en plus de risques. Benjamin est nominé et Noré sanctionné… Retour sur les temps forts de la Maison.

La tension monte dans la Maison des Secrets. Le piège se resserre autour de Jordan et Charlène et Benoît se mettent de plus en plus en danger. Quant aux nominations de la semaine, elles ne cessent de connaître des rebondissements de jour en jour.



Jordan piégé



Lors de l'Hebdo du jeudi 26 octobre, Barbara a reçu pour mission de faire croire à l'Habitant de son choix que Shirley est en réalité son ex. Elle doit ainsi faire en sorte qu'il buzze ce secret comme étant celui de la nouvelle candidate. Comme une araignée qui tisse sa toile, Barbara a mis en place méthodiquement son piège. Elle s'est rapprochée peu à peu de Jordan et a instillé dans son esprit que le secret de Shirley était lié à l'amour. Puis n'y tenant plus, Barbara simule un énorme ras-le-bol pour lui donner carrément le secret de Shirley. Si celui-ci a été plutôt méfiant au début, il a tout de même fini par aller buzzer.



Un couple à haut risque



Cette semaine, la Voix a décidé de pimenter la vie de Charlène et Benoît dans la Maison des Secrets en leur confiant une mission qui risque à chaque instant de mettre en danger leur secret. Dès que la Voix fait retentir un signal sonore, ils ont 15 minutes pour aller s'embrasser durant 10 secondes au niveau de la croix blanche. Mais à chaque instant, ils risquent de se faire prendre par l'un ou l'autre de leurs camarades. S'ils n'y parviennent pas, un indice sur leur secret est alors dévoilé. Mais comme si cela ne suffisait pas, les deux amoureux n'hésitent plus à prendre des risques en dehors de cette épreuve. Ainsi Jordan a failli les surprendre en train d'échanger un bisou alors qu'ils étaient dans le même lit dans la chambre du bas.



Des nominations chamboulées



Cette semaine, les nominations vont beaucoup dépendre du hasard. En effet, les Habitants vont s'affronter chaque jour autour d'épreuves collectives. A l'issue de chaque jeu, ils recevront un certain nombre de billes en fonction de leur classement. Ces dernières vont ensuite leur servir à voter contre l'Habitant de leur choix. Dimanche, Kamila, Noré, Charlène, Shirley, Benoît et Jordan ont ainsi décidé de mettre dans l'urne des billes vertes correspondant à Benjamin. Laura, Barbara et Alain ont eux mis des billes roses pour Shirley. La petite main s'est ensuite chargée du tirage au sort et c'est finalement une bille verte qui a été piochée. Benjamin est donc nominé aux côtés de Jordan. Sanctionné par la Voix après son clash avec Alain, Noré a de gros risques d'être le prochain nominé...

