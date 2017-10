Secret Story 11 : Jordan sur le point de buzzer Shirley et Barbara ?

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

En mission pour La Voix, Barbara et Shirley se jouent de Jordan. Ce dernier est-il sur le point de tomber dans le piège tendu par les deux habitantes de Secret Story 11 ?

Lors du dernier prime de Secret Story 11, La Voix a confié une mission exceptionnelle à Shirley et Barbara. Les deux femmes ont une semaine pour qu’un habitant de la maison des secrets les buzz avec le secret : « Nous sommes des ex ». Si les deux étudiantes du campus ne sont pas des grandes amies au départ, elles n'ont pas hésité à s'unir en grandes joueuses qu’elles sont. Une mission périlleuse mais très excitante pour Barbara et Shirley qui ont décidé de piéger ... Jordan !

Depuis le prime où Jordan a offert la possibilité à Barbara de parler avec sa maman, les deux ex-meilleurs amis semblent avoir recollé les morceaux. Alors la jeune femme n’hésite pas à le questionner à propos de ses recherches autour du secret de Shirley. Jordan répond « Peut être une histoire d’amour encore ». Barbara fait mine d’acquiescer avec un sourire qui en dit long. « Moi je pense que c’est un truc comme ça, » lui confie-t-elle, « Faut que tu continues sur cette piste ». Quelques minutes plus tard, Barbara rapporte à Shirley les propos de Jordan, se réjouissant de savoir que leur stratégie est en train de fonctionner à merveille : « Parfait ! ».

