Secret Story 11 : Jordan, trop possessif avec Barbara ?

Par VG

Jordan est de plus en plus à fond sur Barbara. S'il avait déjà un faible pour la jolie blonde, maintenant qu'il pense que ses sentiments sont réciproques, il en est encore plus dingue. Et il aimerait garder sa belle rien que pour lui. Ce qui commence sérieusement à énerver Barbara.

Jordan s'est-il un peu trop pris au jeu ? Le Nordiste, qui a totalement craqué pour Barbara, s'est beaucoup rapproché de la jolie blonde après le départ de Julie. Alors qu'elle était esseulée dans la Maison des Secrets, le jeune homme a été là pour elle. Les deux candidats sont donc rapidement devenus inséparables. Et Jordan en a profité pour faire comprendre à sa camarade qu'il avait des sentiments pour elle et qu'il aimerait bien que leur relation aille un peu plus loin. Sauf que Barbara a rapidement mis un stop au garçon, entre eux il n'y aurait que de l'amitié. Qu'à cela ne tienne, Jordan était décidé à séduire sa belle à l'usure. Mais il n'en a finalement pas eu besoin. Pour sa plus grande joie, Barbara a commencé à s'intéresser à lui.



Ne se doutant pas que Barbara est en mission séduction, Jordan est comme un dingue. Il profite à fond de l'intérêt que Barbara lui porte. Le Nordiste ne lâche pas la jolie blonde. Il la suit partout, la couvre de câlins et de bisous et la prend dans ses bras dès qu'il en a l'occasion. Mais voilà que Jordan commence aussi à se montrer possessif avec sa belle. Il n'aime ainsi pas du tout qu'elle soit encore proche d'Alain. Alors, quand le bel hidalgo décide de déménager dans la chambre du haut où Barbara dort et dans le lit juste à côté d'elle en plus, Jordan fait une crise de jalousie à la demoiselle. Sauf que les piques du garçon ne passent pas. Barbara, qui commence à se sentir étouffée par le Nordiste, hausse le ton et instaure des limites. Jordan doit arrêter tout de suite avec sa jalousie mal placée, elle ne le tolérera pas.



Totalement épris de sa belle, comment réagira Jordan quand il découvrira que Barbara était en mission séduction ?