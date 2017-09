Secret Story 11 : Jordan révèle son secret !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Depuis son arrivée dans la Maison des Secrets, Jordan est apparu comme un véritable bout en train. Originaire de Vieux Condé dans les Hauts-de-France, le jeune homme est quelqu’un qui aime rire et faire rire son entourage, et ce ne sont pas les Habitants qui diront le contraire.

Dès la première semaine du jeu, Jordan a été mis en avant grâce à la mission des "infiltrés" qu’il partageait avec Charles et Julie. Entre sabotage et infiltrations secrètes, le Nordiste s’est révélé malin et stratège pour protéger jusqu’au bout ce secret.

A l’issu d’un portrait qui fait le bilan sur ses deux semaines d’aventure au sein du Campus des Secrets, Jordan est invité au Confessionnal par La Voix pour un duplex avec Christophe Beaugrand sur le plateau du Prime time. L’occasion pour lui de révéler au public son secret : "Mon secret est "J’ai sauvé une famille de la noyade". Ce jour-là, la mer était très agitée. Nous avons vu un bateau à la dérive. Les enfants étaient à la mer. Je n’ai pas réfléchi, j’ai plongé. Je ne suis pas un très bon nageur, j’aime plutôt le goût du risque." Un secret incroyable mais vrai !

Découvrez la révélation du secret de Jordan dans la vidéo ci-dessous !