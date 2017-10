Secret Story 11- Jordan s'emporte contre Bryan et Noré : il n'en peut plus de leur méfiance vis-à-vis de Barbara

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir… Tout heureux qu'il est de voir Barbara enfin s'intéresser à lui, Jordan refuse d'écouter ses camarades qui lui conseillent de se méfier de la jeune femme. Pire, quand ces derniers lui répètent une énième fois de prendre du recul vis-à-vis de la jolie blonde, le jeune Ch'ti énamouré prend la mouche et s'emporte contre ces oiseaux de mauvais augure.



Et pourtant, Bryan et Noré ont raison de se méfier du soudain changement d'attitude de Barbara à l'égard de Jordan. Si la semaine dernière encore, la jeune femme affirmait ne vouloir qu'une relation d'amitié avec son camarade, elle a depuis, visiblement, révisé son jugement. Et pour cause, lors de l'Hebdo du jeudi 28 septembre, la Voix a soumis Barbara à un dilemme… En effet, si elle veut offrir une immunité à Jordan, elle doit lui faire croire, cette semaine, qu'elle est tombée amoureuse de lui.



Sur son petit nuage, Jordan refuse de voir la vérité. Et ce, malgré les conseils et les mises en garde répétées de ses amis et complices de l'aventure Secret Story. Agacé, Jordan hausse même le ton et leur demande d'arrêter de lui prendre la tête avec Barbara. Il reproche notamment à ses camarades de toujours évoquer ce sujet en groupe, devant tout le monde (mis à part Laura, Alain et Barbara). Bryan lui rétorque alors que c'est parce qu'ils se considèrent comme ses « vrais potes » qu'ils agissent ainsi. Mais les interventions façon tribunal, trop peu pour Jordan ! Il préfère largement que, si Bryan et Noré ont quelque chose à lui dire, ils le fassent en tête-à-tête.