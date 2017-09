Secret Story 11 : Jordan se fait empapaouter par Laura et Alain !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Jordan croit dur comme fer qu'il s'est joué de Laura et Alain en assistant, caché, à l'une de leurs crises. Maintenant que Kamila a buzzé, il leur explique comment il les a traqués… Sauf que les faux ex savaient pertinemment qu'il était présent, ce qu'il ignore.

Cela fait une semaine déjà que Laura et Alain ont été missionnés par La Voix. Au cours de l'Hebdo du jeudi 21 septembre, cette dernière leur a en effet proposé un nouveau challenge : celui de faire croire aux Habitants de la Maison des Secrets qu'ils ont été en couple avant que l'aventure Secret Story 11 ne commence. Les deux protagonistes, qui enchaînaient les esclandres, ont alors mis leurs rancunes de côté pour jouer le jeu. Et il faut bien avouer qu'ils incarnent avec brio le rôle des ex qui ne se supportent plus.

Jordan a très vite mordu à l'hameçon, mais pour en avoir le coeur net, il s'est caché dans la salle de bains pour les espionner de plus près. Ce qu'il ne savait pas néanmoins, c'est qu'Alain était parfaitement au courant. Il en a très vite informé Laura. De là, une véritable pièce de théâtre a vu le jour ; la crise des faux ex ! Le Ch'ti est tombé dans le panneau comme un novice. Il a ensuite tout répété à Kamila, qui est allée buzzer. L'alarme des secrets ayant retenti, Jordan a cru bon de dévoiler cette petite entourloupe aux deux escrocs, qui jouent les piégés – de vrais acteurs ces deux-là ! Toutefois, celui qui s'est réellement fait tromper, c'est Jordan. Comment va-t-il réagir lorsqu'il verra que tout cela n'était que comédie ? Il ne fait nul doute qu'il tombera de haut. Kamila va-t-elle confirmer son buzz et ainsi possiblement perdre une partie de sa cagnotte ? Réponse très prochainement.

