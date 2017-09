Secret Story 11 : Jordan tend un piège à Barbara

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Jordan est un farceur. Il aime taquiner ses colocataires et faire des blagues. Les autres Habitants du Campus des Secrets le savent et pourtant ils tombent souvent dans le panneau. Par exemple, Barbara. Depuis quelques jours, la jeune femme s'est énormément rapprochée du jeune Ch'ti mais elle ne s'est pas méfiée de son côté blagueur. Ce dernier va lui tendre un piège digne d'une caméra cachée. Il va faire croire qu'il est papa d'un petit garçon de trois ans. Les autres Habitants vont être complices de la supercherie.



Barbara enrage d'avoir parce qu'elle est la dernière à apprendre la nouvelle. Pourtant, les deux ont passé beaucoup de temps ensemble et encore plus maintenant que Julie a quitté l'aventure. Elle pensait qu'ils pouvait tout se dire. Elle fait alors le lien avec les trois derniers jours durant lesquels le jeune homme se sentait mal. "Il te manque", constate celle qui a lié son destin avec Bryan. Jordan se cache sous la capuche de son manteau. Kamila joue le jeu et lance "tu ne vas te mettre à pleurer". Barbara, touchée, va alors prendre Jordan dans ses bras. Ce dernier éclate de rire. Barbara comprend alors qu'elle a été victime de Jordan et pour lui faire payer, elle le gifle gentiment.