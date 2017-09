Secret Story 11 : Jordan tombe dans le piège de Barbara

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Barbara arrivera-t-elle à se jouer de Jordan ? Lors du prime de jeudi 28 septembre, la Voix a donné à la candidate une mission exceptionnelle : elle a une semaine pour faire croire à Jordan qu'elle a développé des sentiments pour elle. Si elle réussit, son camarade sera immunisé pour les prochaines nominations garçons. Une mission a priori facile ? On pourrait le penser. Après tout, depuis le départ de Julie, les deux jeunes gens se sont déjà beaucoup rapprochés. Barbara ne devrait donc faire qu'une bouchée de Jordan, qui craque totalement sur elle et ne le cache pas. Sauf que les choses ne sont pas si simples. Certes, les deux candidats se câlinent beaucoup et passent leur temps dans les bras l'un de l'autre. Mais Barbara a toujours été très claire : Jordan n'est qu'un ami et c'est vraiment sur Alain qu'elle craque.



Des petits obstacles qui ne semblent pas arrêter Barbara. Dès la fin de l'Hebdo, la jolie blonde passe à l'attaque. Très attristée par le départ de Makao, elle va chercher du réconfort dans les bras de Jordan. Blottie contre le Nordiste, sa main dans la sienne, la jeune femme commence à lancer quelques perches, ni vu ni connu. Elle dit à Jordan qu'elle l'adore et lui demande de ne jamais l'abandonner. Elle affirme aussi être heureuse que son camarade soit là pour elle. Barbara y va à fond ! Entre deux bisous et quelques caresses, elle demande même à son camarade de venir dormir avec elle dans la chambre du haut. Et Jordan n'y voit que du feu.



Jordan va-t-il vraiment tomber dans le panneau et dans les filets de Barbara ?