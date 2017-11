Secret Story 11 : Jordan toujours sous le charme de Barbara ?

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Dans Secret Story 11, Barbara et Jordan sont à nouveau très proches. Et visiblement, le candidat pense avoir craqué pour Barbara au début de l'aventure car il était en manque d'affection.

Alors qu’ils étaient très proches au début de l’aventure, Barbara et Jordan se vouaient depuis quelques semaines une véritable guerre. Les deux candidats ne s’entendaient plus du tout et ils étaient régulièrement en conflit. Une amitié retrouvée qui amuse beaucoup Kamila et Noré. Les deux Marseillais ne peuvent s'empêcher de les taquiner. Pour Noré, c'est même sûr, il y a quelque chose entre eux. Si Barbara semblait pourtant avoir tiré un trait définitif sur son histoire d'amitié avec Jordan il y a quelques semaines, il faut toujours se méfier des apparences dans le Campus des secrets. Du jour au lendemain, les choses peuvent changer du tout au tout...

Peu après le début de Secret Story 11, Barbara et Jordan ont eu un coup de foudre amical. Mais cette amitié a rapidement été chamboulée par la mission de Barbara. Cette dernière a été obligée de faire croire à Jordan qu'elle tombait amoureuse de lui. D’ailleurs, ce dernier semble être resté bloqué sur cet épisode. Comme s'il éprouvait de la difficulté à accepter que cette histoire d'amour sincère n'aura finalement pas lieu. Dimanche soir, alors qu'il discutait avec Noré et Benoît dans la chambre du bas, il a affirmé ne plus vouloir mélanger amour et amitié. Au fil de la conversation, il a même reconnu avoir craqué sur Barbara essentiellement par manque d'affection.

(Re)vivez le rapprochement entre Jordan et Barbara :