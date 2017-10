Secret Story 11 : Jordan trahi, il est nominé à vie !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans la salle de l'infini, Jordan a été confronté à Noré. Le Marseillais devait convaincre son ami de prendre la boîte et d'en découvrir le contenu... Et ce qui devait arriver arriva. Le ch'ti a cédé et à découvert l'impensable : il est nominé à vie...

La curiosité est parfois un vilain défaut. Et Jordan, le candidat ch’ti de Secret Story 11 en a fait les frais. Ce soir, la Voix a donné une mission à Noré. Le Marseillais devait convaincre son ami d’ouvrir la boîte qui se trouvait devant lui. A l’intérieur, se trouvait une nomination à vie. Si Jordan ouvrait le récipient, il prenait ainsi la terrible sentence de Kamila, la libérant au passage de sa nomination à vie. Avant de faire son choix, le mari de la jolie brune l’avait mis en garde : « Si j’étais toi je n'ouvrirais pas la boîte », lui a conseillé son ami. Mais, trop curieux, ce dernier a préféré écouter son instinct, plutôt que son "poto" dans le jeu et a ouvert la boîte, persuadé que le Marseillais était en train de l’emboucaner.



Jordan, malchanceux

En ouvrant la fameuse boîte, Jordan est tombé des nues : non seulement son ami dans l’aventure l’a trahi, mais en plus de cela, il est nominé à vie. Cela veut dire que chaque semaine, il sera sur la scelette et risquera l’élimination. Face à cette annonce, Noré a pris son ami dans les bras, en s’excusant pour le terrible sort qui vient de s’abattre sur lui. Le candidat ch’ti sera donc sur la liste des nominés de la semaine prochaine, et ce, quelque soit l’issu des prochains votes.