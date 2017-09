Secret Story 11 : Jordan traqué par Laura

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Laura et Noré sont persuadés que Jordan et Charlène sont liés par les liens du sang. Jordan choisit de jouer le jeu et de les mener en bateau avec la complicité de la petite amie de Benoit.

Laura est persuadée que Jordan et Charlène sont frères et sœurs. Elle pense même que c’est leur secret. Alors, la jolie brune décide de mener l’enquête et soumet le héros blond à un petit interrogatoire. Dans l’épreuve, Laura n’est pas seule puisqu’elle est appuyée par Noré, lui aussi persuadé que les deux blonds aux yeux bleus partagent le même ADN. Ils demandent des précisions sur la date de naissance de la sœur de Jordan, ses liens. Comment se fait-il qu’il ait autant besoin d’attention et d’affection… Comme Charlène, pardi : « Vous êtes toujours à demander des papouilles, des câlins ».

Noré se lance alors dans la liste des points communs à Charlène et Jordan : « vous venez du Nord tous les deux, vous écoutez la même musique, vous rigolez aux mêmes blagues ». Noré trouve sept points communs en tout et estime que c’est suffisant pour son enquête. Laura, elle, veut en savoir plus et demande à « convoquer » Charlène, histoire d’en avoir le cœur net. Jordan décide de jouer le jeu et avant que la compagne de Benoît aille retrouver les deux enquêteurs du Campus des Secrets, il lui fait un petit brief, histoire de bien les entourlouper. Charlène est partante et ensemble ils mettent alors une stratégie. Ils ne sont pas frère et sœur, mais une chose est sûre, ces deux-là s’entendent comme larrons en foire !