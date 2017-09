Secret Story 11 : Julie et Barbara parlent des premières stratégies...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Cela fait maintenant quatre jours que Barbara et Julie ont intégré le Campus des Secrets. L'occasion pour les deux jeunes femmes d'établir les premières stratégies dans le jeu et de faire la liste des candidats potentiellement dangereux...

Après quelques jours passés dans la Maison des Secrets, les premiers clans se forment dans la Maison des Secrets. Tanya et Alain, qui doivent faire croire à une idylle naissante, intriguent déjà Jordan. Le Ch'ti suspecte les deux Habitants de la Maison des Secrets de manigancer quelque chose. Selon lui, les deux candidats passent beaucoup trop de temps ensemble... Et il n'est pas le seul à avoir remarqué des alliances. A l'occasion d'une journée piscine, Julie déplore à ses amis la création de clans dans le jeu. Une situation qui la laisse dubitative.

"C'est en train de changer dans cette maison. Y'a des teams qui se forment, y'a des gens qui se parlent, qui ne se parlent pas, y'en a qui se mentent...", constate-t-elle, jugeant cette situation "débile". Face à ses propos, Barbara décide d'intervenir. Elle aussi a son mot à dire sur le changement de face de certaines personnes dans Secret Story. Selon elle, Jordan joue les entremetteurs et essaye de liguer certains Habitants contre les autres. "Moi, si j'aime bien quelqu'un, j'aime bien quelqu'un", avoue-t-elle. Et d'ajouter sous le ton de l'ironie, "c'est à cause de toi, Jordan ne t'aime pas". En amour comme en amitié, Barbara préfère "écouter son cœur". Alors, elle préfère se méfier de Jordan, qu'elle considère comme dangereux.