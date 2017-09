Secret Story 11 : Julie bouleversée par le départ de Charles !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Hier soir, lors de l’hebdomadaire, le public a choisi de sauver Alain, au dépend de Charles qui a quitté la Maison des Secrets. Face à cette élimination, Julie fond en larmes et est bouleversée. La jeune femme s’était officiellement mise en couple avec celui qui protégeait comme secret "J’ai été le garde du corps de grandes stars hollywoodiennes" après sa nomination.

Entre les deux candidats, la complicité a paru d’emblée évidente. Leur mission "infiltré" et le temps passé ensemble avait renforcé leur lien. Depuis l’annonce des nominations, Julie et Charles appréhendaient d’être séparés et s’étaient considérablement rapprochés. Mais le retour d’Alain au sein du Campus des Secrets a fait l’effet d’un coup de tonnerre. Inconsolable, la Parisienne part s’isoler loin des caméras, anéantie et sous le choc, malgré sa promesse de ne pas craquer.

Julie se retrouve désormais seule pour poursuivre l’aventure Secret Story. Malgré le soutien de sa copine Barbara, les prochains jours risquent d’être longs et douloureux pour elle. Comment va réagir Julie au lendemain du départ de Charles ? Aura-t-elle la force de continuer l’aventure sans son coup de cœur ? Réponse ce soir dans la Quotidienne à 18h20 sur NT1.

Découvrez la réaction de Julie après le départ de Charles dans la vidéo ci-dessous :