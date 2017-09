Secret Story 11 : Julie, Charles et Tanya en mode stratèges !

Par C.Y. | Ecrit pour TF1 |

Si les candidats de Secret Story 11 profitent pleinement du confort de leur Campus des Secrets, ils ne sont pas venus pour lézarder au soleil ! 24 heures à peine après leur entrée dans la Maison des Secrets, ils se remuent déjà tous les méninges pour chasser les secrets des autres et cacher le leur.

Julie, Jordan et Charles, qui ont pour mission de faire croire qu'il y a d'autres habitants dans une deuxième maison, travaillent d'arrache pied pour éviter la nomination. Pour que leurs camarades ne pensent plus à la mission "deuxième maison", Julie et Charles décident de jouer les faux couples afin d'occuper l'esprit des autres candidats. Pour les aider dans leur mission, ils peuvent compter sur l'aide de Jordan qui décide de souligner, à qui veut bien l'entendre, la belle complicité unissant Julie et Charles. Il prend à part Barbara et Kamila pour leur confier qu'il est persuadé que le duo se connaissait à l'extérieur. Une stratégie payante car les deux filles se font immédiatement avoir.

Julie, encore elle, a trouvé un nouveau moyen de perturber ses camarades. Installée dans le salon face à Bryan, elle clame haut et fort qu'elle a réussi à déchiffrer certains indices présents sur le mur face à elle et qu'elle a donc des pistes très claires sur certains secrets. Une manière sûrement de pousser les gens à enquêter sur elle et à ne plus penser à la deuxième maison. Kamila mise, pour sa part, sur la stratégie dite "du rapprochement". Pour brouiller les pistes, la jeune femme, qui devait jouer les faux couples avec Benoit, se rapproche finalement de Jordan ! Tanya pour sa part multiplie les déclarations surprenantes, déroutantes et mystérieuses pour mettre ses adversaires sur de fausses pistes ! La preuve ci-dessous !





Quelles stratégies seront choisies par leurs petits camarades ? Affaire à suivre ! C'est tout pour le moment !