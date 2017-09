Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Alors que Charles est nominé cette semaine, Julie a plus que jamais peur de perdre son coup de coeur de l'aventure. Lors de la soirée Disco, les deux Habitants échangent un véritable baiser et le jeune homme décide alors de faire une promesse à sa dulcinée…

Entre Julie et Charles, la complicité a paru d'emblée évidente. Leur mission « infiltrés » et le temps passé ensemble à échafauder des stratégies ont forcément renforcé les liens des deux camarades. Mais aussi susceptibles l'un que l'autre, ils ont également multiplié les disputes. Il faut dire qu'ils n'ont pas hésité à s'envoyer quelques vacheries à la figure, sans doute pour cacher leurs véritables sentiments. Mais désormais, les deux Habitants semblent de nouveau sur la même longueur d'onde.



Depuis l'annonce des nominations, Julie est complètement inconsolable ! Elle a en effet peur de voir Charles quitter l'aventure au bout de seulement deux semaines de jeu. Il faut dire que le jeune homme est nominé face à un Habitant tout aussi charismatique que lui, à savoir Alain. Alors qu'ils appréhendent tous deux d'être séparés dès jeudi prochain, Julie et Charles comptent bien profiter de chaque instant qu'ils passent ensemble.



Pendant la soirée Disco, les deux camarades se rapprochent encore un peu plus lors d'un slow sensuel, au point d'échanger leur premier véritable baiser langoureux. Complètement amourachée de Charles et en pleine confiance, Julie ose même demander au jeune homme s'il compte l'attendre à la sortie, si bien sûr il venait à quitter la Maison des Secrets… Et ce dernier, loin de se défiler, promet à demi-mots qu'il sera bien là pour elle. Très pudiques quant à leurs sentiments qui commencent à naître, les deux camarades finissent par tourner cette discussion en dérision.



Charles va-t-il réellement quitter la Maison ? Dans ce cas, comment va réagir Julie ? Réponse jeudi soir dans l'Hebdo sur NT1.



Découvrez ce premier bisou langoureux :