Secret Story 11 : Julie craque, Laura enquête, Charlène s'énerve… Le résumé de la journée du 15 septembre

Le prime du 14 septembre a ébranlé de nombreux Habitants. Pendant cette Hebdo des Révélations, les candidats ont visionné des images qu'ils n'auraient jamais dû voir. Laura a ainsi découvert tout le mal que Tanya et Barbara pensaient d'elle et Charlène a vu de ses propres yeux le rapprochement ambigu entre son petit ami Benoît et Barbara. Laura s'est aussi vu confier un défi de choix par la Voix et la Maison des Secrets a dû dire au revoir à Charles. Des événements qui ont eu de lourdes conséquences pour les Habitants.



Julie inconsolable

Julie a très mal vécu l'élimination de Charles à l'issue du troisième Hebdo. Après s'être lentement rapprochés, Charles et elle étaient enfin passés à la vitesse supérieure. Les deux jeunes gens avaient échangé leur premier baiser et des sentiments commençaient à naître entre eux. Mais ils ne pourront malheureusement pas découvrir ce qu'ils auraient pu être. Très affectée par le départ de son pilier dans l'aventure, Julie a craqué et fondu en larmes.

Charlène sur les nerfs

A la vue des images de Benoît et Barbara très proches découvertes lors du prime, Charlène n'en a pas cru ses yeux. Pourtant, la jolie blonde a d'abord tenu à relativiser, se disant qu'elle pouvait faire confiance à Benoît. Le choc passé, elle a toutefois semblé reprendre les esprits et la colère est montée peu à peu. Finalement, Charlène a fini par dire à son petit ami qu'il fallait qu'ils parlent. Il est temps pour Benoît de se faire recadrer.

Laura enquête



Lors de l'Hebdo, Laura a été mise au défi par la Voix de trouver le secret de Makao. Si elle ne réussit pas cette mission d'ici une semaine, un indice capital sur son secret sera révélé. Ni une ni deux, Laura s'est donc mise au boulot et a commencé à enquêter. Le hic, c'est que Makao a de son côté été mis au défi de trouver le secret de Laura avant la fin de la semaine. Et le candidat part avec un avantage !