Secret Story 11 : Qui est Julie, la jeune artiste à la personnalité atypique ?

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, Julie s’apprête à faire son entrée dans Secret Story 11. La jeune femme originaire de Paris risque bien de faire tourner la tête des Habitants du Campus du Secret. Découvrez sans plus tarder son portrait.

A 20 ans, Julie est une jeune femme qui sait ce qu’elle veut et surtout ce qu’elle ne veut pas. Originaire de Paris, la jeune femme est une passionnée de théâtre, de lecture mais aussi de danse contemporaine, de peinture et même de moto. Des passions divergentes qui collent parfaitement à la personnalité de cette jolie parisienne. Rebelle dans l’âme, elle va toujours à l’encontre de la normalité. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer ?



Parisienne de naissance, la jeune femme adore par-dessus tous les plaisirs simples de la vie. D’ailleurs, elle ne se déplace jamais sans son scooter rouge ! Très mature, la jeune femme a été manager de restaurant avant de renouer avec le mannequinat, l’une de ses passions premières. Et malgré son jeune âge, Julie est quelqu’un de très mature et vive d’esprit.

Cette force de caractère, elle le doit à son passé tumultueux. La jeune femme est passée par des périodes difficiles qui n’ont fait que renforcer sa personnalité. Du haut de ses 1m66, la jolie brune compte bien s’imposer et se faire entendre dans le Campus des Secrets. Côté cœur, la Parisienne est célibataire… En amour, celle qui est d’apparence très forte, peut facilement se sentir déstabilisée par un homme. Mais attention ! Ce dernier doit être comme elle : plaisant physiquement, mais avec une personnalité atypique. Vous êtes prévenus !