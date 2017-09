Secret Story 11 : Julie ne fait pas recette chez ses camarades

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Nominée mardi, Tanya et Julie affronteront le Sas lors de la prochaine Hebdo. Qui le public choisira-t-il de sauver ? Pour permettre aux deux candidates de défendre leur cause, la Voix a organisé la traditionnelle Soirée des Nominés mercredi soir. A cette occasion, la Voix a proposé aux candidats de choisir quelle nominée ils voulaient soutenir puis d'écrire un discours pour vanter au mieux ses mérites. Et pour rendre cette soirée parfois forte en émotions un peu plus légère et amusante, Julie et Tanya ont été transformées en poupées que chaque équipe de supporters a dû tenter de « vendre ». Un jeu auquel les Habitants se sont prêtés avec beaucoup d'inspiration.



Soutien de Julie, Barbara a souligné qu'il fallait acheter sa poupée car elle était belle, drôle, émouvante et pétillante. La jolie blonde en a aussi profité pour glisser un tacle à Tanya, l'adversaire de Julie dans le combat de la semaine, en expliquant que sa poupée était « jeune et garantie minimum 50 ans ». Makao a quant à lui vanté les qualités de joueuse de Julie, et Laura ses envolées poétiques. Sauf que ces quelques compliments ont eu du mal à cacher la tendance générale : la plupart des Habitants de la Maison des Secrets ne sont pas vraiment séduits par la poupée Julie. Qui risque bien de rester sur les rayons...



Julie a en effet fait une triste constatation lors de cette Soirée des Nominés : la liste de ses alliés dans la maison est très (très) courte. Julie savait qu'elle n'était pas forcément la plus appréciée des Habitantes. Sinon, elle n'aurait pas été nominée… Mais elle a réalisé à quel point elle était peu populaire. Une grande majorité de candidats a en effet décidé de soutenir Tanya, la jeune femme se retrouvant avec une mini équipe de quatre personnes derrière elle. Pire, lors de la présentation de la poupée Julie, l'équipe adverse ne s'est pas privée de la tacler. Un coup dur pour Julie qui vit peut-être ses dernières heures dans la Maison des Secrets.